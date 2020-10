One-Punch Man e il mistero di Blast, l'eroe di Classe S è in grado di sconfiggere Saitama?

Dopo l'inaspettato colpo di scena dell'ultimo capitolo di One-Punch Man, la fanbase dell'eccezionale opera di ONE è tornata a speculare sull'ipotetico scontro tra i due personaggi più forti del manga: Saitama e Blast. Ma quanto è realmente forte il più grande eroe di Classe S, e quali sono le probabilità che egli possa sconfiggere il protagonista?

Secondo gli appassionati per rispondere a questa domanda dovremo aspettare il momento in cui l'autore deciderà di far incontrare i due eroi ma in realtà, basandoci sulla informazioni in nostro possesso, potremmo già essere in grado di decretare un vincitore.

Innanzitutto, Saitama sembrerebbe essere più forte a causa del risvolto dello scontro con l'Antico Millepiedi. Nel capitolo 84 del manga viene rivelato che lo scontro tra Blast e la calamità di livello Drago si concluse con la sostanziale vittoria del primo, a causa della fuga del mostro. In quella situazione l'Antico Millepiedi venne gravemente ferito, ma riuscì a ritirarsi e tornò per cercare vendetta anni dopo, trovando la morte per mano di Saitama.

Secondo quanto rivelato da Fubuki, tuttavia, la forza di Blast supererebbe ogni limite, e oltre ad uno spaventoso potere fisico l'eroe sarebbe in grado di sparare laser dagli occhi, comandare trilioni di robot e sfruttare un vasto arsenale di poteri psichici. Tutte queste qualità gli permetterebbero, secondo la ragazza, di combattere e sconfiggere facilmente tutti gli eroi di Classi S in una volta sola. La stessa Tatsumaki, l'eroina più forte dopo Blast, considera il numero uno largamente al di sopra delle proprie capacità.

Durante lo scontro con la stessa Tatsumaki, la esper Psykos dichiara che presentarsi di fronte a lei senza Bofoy e Blast - che l'antagonista indica rispettivamente come la torre e l'alfiere di una scacchiera - è stato un grosso errore. Considerando che Saitama non dovrebbe avere alcuna difficoltà contro la ragazza, il presentimento è che Blast possa, in via definitiva, essere inferiore all'eroe per hobby.

In tutti i casi, il potere di Blast resterà nascosto ancora per un po', e chissà che una volta incontrato Saitama i due non decidano di misurarsi. L'eroe a capo della Classe S del resto scenderà in campo solo ed esclusivamente "quando apparirà una minaccia che metterà davvero a rischio il pianeta e tutti i suoi abitanti", situazione che difficilmente si verificherà con Saitama a difesa della Terra.

E voi cosa ne pensate? Blast o Saitama? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdetevi l'incredibile scontro tra Saitama e All Might animato da un fan di One-Punch Man!