One-Punch Man: Monster Princess in un cosplay hot di Kim Kaguya

Yusuke Murata nel 2012 decise di dedicarsi a un progetto particolare, ovvero la rivisitazione di un webcomic di un certo ONE, all'epoca poco conosciuto. Da questo guizzo e insistenza del noto mangaka nacque la versione odierna di One-Punch Man, il quale è diventato velocemente uno dei manga più apprezzati e venduti dell'ultimo decennio.

Di conseguenza i suoi personaggi, a partire dal protagonista pelato Saitama, sono diventati tra i più amati del settore di anime e manga. Ciò vuol dire che in giro sono spuntati tanti cosplay a tema One-Punch Man, con alcuni limitatisi all'ambiente delle fiere e altri che sono anche sbarcati in rete grazie ad account di Instagram e Twitter.

Tra i personaggi di One-Punch Man più rappresentati nell'ultimo periodo c'è Monster Princess Do-S, un mostro che è stata importante in alcune fasi della saga attuale del manga. Adesso questa mostruosa bellezza bionda torna con il cosplay di Kim Kaguya che possiamo vedere nelle due foto in basso. Col suo tipico costume nero che lascia tanta pelle scoperta e dà un'aura di sadomaso a questa entità, il cosplay di Monster Princess Do-S si difende bene e sarà sicuramente in grado di catturare anche i fan più attenti. Sicuramente il personaggio è parecchio sensuale, ma va notato che la cosplayer è riuscita a presentare anche i dettagli minori con grande abilità.

Intanto il manga è ancora in corso, con la recente pubblicazione di One-Punch Man 137.