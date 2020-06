One-Punch Man: ecco Monster Princess in un cosplay vietato ai minori

Chi lo dice che i mostri devono essere per forza brutti? In One-Punch Man questo concetto vale spesso, ma gli autori non si fanno scrupoli a presentare personaggi brutti tra gli eroi e belli tra i cattivi. E in quest'ultima categoria ricade sicuramente Monster Princess Do-S, una biondina dagli occhi neri tutta curve.

In One-Punch Man l'abbiamo vista diverse volte e non ha mai fatto segreto della sua passione per il sadomaso. Vestita con poche frange di pelle che le nascondono punti strategici, si presenta con una frusta tra le mani e una maschera sul volto che nasconde un ghigno simile a quello di Mileena di Mortal Kombat.

A Monster Princess sono stati dedicati vari cosplay, tutti ovviamente estremamente sensuali. A quelli già presentati in passato si aggiunge la realizzazione di Khainsaw, conosciuta anche come Kama Breed, che ha postato su Instagram diverse foto dedicate la personaggio. Questo cosplay di Monster Princess si rifà in tutto e per tutto alla controparte cartacea del personaggio, e in una delle foto che potete vedere in calce c'è anche un paragone tra il cosplay e l'apparizione in One-Punch Man.

Quale immagine del set di Monster Princess apprezzate di più? Intanto Murata ci aggiorna sullo stato del prossimo capitolo di One-Punch Man.