One-Punch Man: Monster Princess esuberante e mostruosa in questo cosplay di Khainsaw

Il tratto di Yusuke Murata, l'autore che si sta occupando del rifacimento di One-Punch Man per Tonari no Young Jump, riesce a rendere ogni personaggio accattivante, in particolare le donne. Inevitabilmente Fubuki è al centro di molti disegni, con la protagonista femminile del manga che praticamente fa capolino in ogni copertina dei capitoli.

Anche i mostri al femminile riescono però a ottenere molto pubblico. Durante i capitoli di One-Punch Man, nella recente fase che ha visto i mostri invadere la superficie, abbiamo conosciuto la bionda Monster Princess Do-S, una ragazza dal fisico snello e con le curve nei punti giusti che indossa unicamente un abito fatto di cinghie di pelle, accompagnandosi sempre con un frustino e una maschera che le copre parte del volto.

Yusuke Murata ha disegnato Monster Princess molte volte, dimostrando di apprezzarla. Anche il pubblico però ha fatto la sua parte, proprio per questo vi proponiamo un cosplay di Do-S Monster Princess da One-Punch Man realizzato da Khainsaw. La cosplayer americana ha indossato i panni del mostro con tanto di maschera e cuore sulla fronte, non dimenticandosi anche del frustino.

Cosa ne pensate, se la trovaste davanti la affrontereste come è stato fatto nel manga di Yusuke Murata e One?