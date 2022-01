One-Punch Man: una Monster Princess italiana in questo cosplay col frustino

Saitama affronta pochi mostri in One-Punch Man. Il protagonista infatti interviene spesso o a giochi già fatti o con creature deboli, lasciando molto spazio agli altri eroi che ormai sono diventati coprotagonisti effettivi della serie. Questo corta così ad ammirare meglio i vari nemici e tutti gli scontri che ne susseguono.

All'inizio non era così, con Saitama che affrontava tutte le creature mettendole KO dopo un solo pugno, dando inizio alla leggenda di One-Punch Man. Con la saga dell'invasione dei mostri, ancora in corso nel manga ridisegnato da Yusuke Murata, il paradigma è cambiato completamente. Una delle creature che ha avuto modo di ritagliarsi uno spazio grazie all'assenza di Saitama è Monster Princess Do-S, un mostro dalle fattezze femminili e vestita con un abito di pelle molto rivelatorio, e infatti è anche armata di frusta per evocare quel concetto.

L'italiana Lucilla Dry Martini ha caricato sulla propria pagina Instagram, negli ultimi mesi, un cosplay di Monster Princess tratto da One-Punch Man. Il mostro prende così realtà, con maschera, vestito nero, capelli biondi e immancabile frusta per infliggere dolore ai suoi nemici. Intanto nel manga di One-Punch Man Saitama è tornato dopo una lunga assenza, ma lo scontro non si arresta e anzi raggiunge nuove vette.