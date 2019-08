One Punch Man: Monster Princess prende vita grazie ad un cosplay

La seconda stagione di One-Punch Man ha esplorato ancor di più la lore dell'universo creato da ONE, introducendo una pletora di personaggi inediti sia dalla parte dei buoni sia tra la schiere degli esseri misteriosi, che si sono rivelati una minaccia ben più grande di quanto si potesse pensare.

Si è scoperto, infatti, che gli esseri misteriosi che di tanto in tanto assaltavano le città dei nostri eroi non erano delle calamità casuali, bensì facevano parte di un'organizzazione che aveva un piano ingegnosamente orchestrato - volto a cancellare la categoria degli eroi dalla faccia della terra.

Questa rivelazione ha portato a diversi conflitti tra eroi ed esseri misteriosi, e tra quest'ultimi ha spiccato una figura in particolare: Monster Princess S. Il suo design aggressivo e la sua avvenenza hanno fatto subito breccia nel fandom di One-Punch Man.

E proprio a lei è dedicato un cosplay particolarmente convincente, che riproduce minuziosamente il vestiario del personaggio e gli spuntoni che protuberano da esso. L'interprete del cosplay, @khainsaw, ha postato il proprio lavoro sul suo account instagram - che ad oggi conta ben 67 mila follower, ricevendo moltissimi apprezzamenti.

Monster Princess S alla fine se l'è data a gambe nel momento in cui l'eroina Tornado è entrata in scena, poiché i suoi poteri psichici l'avrebbero sopraffatta senza alcun tipo di problema. Chissà se nella prossima stagione la rivedremo o se sarà stata uccisa dal leader Orochi per aver fallito nella sua missione.

Chikashi Kubota ha disegnato una splendida box art per il cofanetto della seconda stagione di One-Punch Man, mentre una sontuosa figure da collezione di Garo si prepara ad essere commercializzata.