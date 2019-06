One Punch-Man mostra il potenziale da eroe di Garo

L'ultimo episodio della seconda stagione di One-Punch Man ha riscontrato un passo avanti dal punto di vista qualitativo, mettendo in scena buone animazioni ed un tratto abbastanza consistente. Tutto ciò ha fatto da sfondo al combattimento di Garo, che ha mostrato un'inusuale inclinazione eroica.

L'episodio 10 ci aveva lasciati in una situazione di suspence: Garo era stato accerchiato da un manipolo di eroi Classe A, i quali essendo in superiorità numerica e con il Cacciatore di eroi in pessime condizioni avevano di sicuro un chiaro vantaggio. Tuttavia Garo non si perde d'animo, e nell'undicesima puntata dà il via alla sua ribellione.

Sapevamo già che Garo fosse uno straordinario artista marziale, essendo stato un allievo di Bang, e in questa circostanza ne da ancora prova. L'antagonista riesce a fronteggiare da solo tutti i Classe A, cercando di isolarli uno per uno al fine di azzerare il loro vantaggio numerico. In quest'occasione, tuttavia, Garo mostra un sentimento eroico che potrebbe sembrare paradossale per quanto abbiamo visto finora nell'anime.

Il villain, dopo aver fatto fuori gli altri Classe A, si ritrova faccia a faccia con Death Gatling, il quale non esista a scagliare il suo colpo migliore per uccidere Garo. Quest'ultimo però lo avverte che se lo avesse colpito con la sua scarica di colpi, il bambino nascosto nel capanno ne avrebbe certamente risentito, andando incontro ad una morte certa.

Death Gatling non crede alle sue parole, ma anzi pieno di rabbia per aver perso tutti i suoi compagni scaglia una raffica di colpi che Garo blocca sapientemente con le sue tecniche marziali. In questo frangente la parte da eroe è stata interpretata da Garo: egli ha di fatto protetto il bambino da una morte sicura, e una volta che questi esce dal rifugio scappa impaurito alla vista dei cadaveri a terra.

Tuttavia non è al corrente dell'azione eroica di Garo, che tra un pestaggio e un altro nasconde delle sfumature positive, emerse per la prima volta nel corso della serie. l'episodio 11 ha messo in scena il combattimento tra il cacciatore di eroi e Genos, non perdetevelo!