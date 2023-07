One-Punch Man mostra la rivincita di Genos contro Saitama!

One-Punch Man ha visto nella propria serie manga numerosi combattimenti fra Saitama, l'invincibile eroe anonimo, e Genos, il potente cyborg e suo compagno. Gli incontri sono risultati sempre fallimentari per Genos, ma adesso sembra essere pronto ad affrontare un nuovo confronto con il grande Saitama.

Dopo la lunga pausa del manga, avvenuta all'ultimo minuto lo scorso mese, One-Punch Man è tornato con un nuovo capitolo. L'opera sta entrando in un nuovo arco narrativo con la formazione di una nuova associazione di eroi: fra questi, è possibile vedere proprio Genos, attualmente in una piena crisi esistenziale.

Genos si sentiva limitato e non riusciva a mettere in pratica gli insegnamenti del proprio sensei Saitama: ora è esponenzialmente più forte dall'ultimo loro scontro, i suoi nuovi aggiornamenti lo hanno reso più potente che mai. Dunque, è giunto il momento per i due di confrontarsi nuovamente attraverso un combattimento corpo a corpo.

Nel capitolo 184 del manga Genos intende sfidare il proprio sensei in un incontro per testare la propria potenza. La scena si conclude rapidamente, in quanto i dubbi di Genos sulla propria forza non riescono a fargli sferrare alcun colpo nei confronti di Saitama. I sensi di colpa sono troppi e Genos rivela tutto ciò che conosce riguardo la nuova associazione di supereroi.

Grazie all'associazione chiamata "Neo Heroes", Genos ha potuto rafforzarsi e confrontarsi con eroi di diverso rango, ancora sconosciuti ai restanti gruppi di eroi. Tuttavia, Genos è preoccupato di non essere ancora abbastanza forte per poter affrontare il cyborg che lo ha spinto a intraprendere il suo percorso di vendetta anni fa.

La rivincita di Genos verso Saitama, alla fine, non è avvenuta come speravano i fan. Ciò che resta certo è che ci vorrà ancora un po' prima che Saitama venga sconfitto. Non a caso i fan giapponesi reputano Saitama il personaggio più forte fra tutti gli universi narrativi degli anime.