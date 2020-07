One-Punch-Man: Murata aggiorna i lettori sull'uscita del capitolo 133

La pubblicazione dei capitoli di One-Punch-Man, ormai lo sappiamo, è in constante divenire. Più che mai in questo periodo, in cui la pandemia ha destabilizzato la routine di gran parte degli autori di manga, costretti a ripensare le proprie metodologie di lavoro per far fronte alla situazione di emergenza.

Yusuke Murata, attraverso il suo ultimo post su Twitter, ha aggiornato i lettori sull'uscita del prossimo capitolo di One-Punch-Man, il 133:

"L'ultimo capitolo di One-Punch-Man verrà rilasciato la prossima settimana. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti quando sarà prossimo alla pubblicazione".

Murata è stato messo a dura prova con il capitolo 132, dovendo illustrare la battaglia tra Psykosis e Tatsumaki. Lo sforzo profuso dall'artista ha portato, come al solito, a una straordinaria messinscena. L'artista è al lavoro sulla prossima uscita da più di due settimane, perciò anche in questo caso ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfavillante conclusione dello scontro.

One-Punch-Man: Murata rivela come si lavora a un manga ai tempi del COVID-19. Recentemente, infatti, il sensei ha partecipato a un'intervista insieme ai suoi quattro collaboratori, in cui ha dato spiegato il modus operandi adottato per fronteggiare l'emergenza. Un fan di One-Punch-Man ha immaginato l'eroe King nella realtà attraverso l'intelligenza artificiale, riuscendo a ottenere un impressionante risultato.