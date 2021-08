One-Punch Man: Murata festeggia la stagione estiva con un sensuale disegno di Fubuki

Mentre prosegue una delle saghe più violente e intense dell'intera serie One-Punch Man, che sta mettendo a dura prova diversi eroi, costretti a superare i propri limiti per affrontare i Mostri di livello più alto, il disegnatore Yusuke Murata ha deciso di celebrare l'estate con una sensuale illustrazione dedicata all'abile eroina Fubuki.

L'intensità e i ritmi serrati della guerra tra gli eroi, tra cui anche diversi appartenenti alla Classe S dell'Associazione, e alcuni Mostri particolarmente pericolosi, di livello di calamità Dio, non ha naturalmente permesso a nessuno di riposarsi. Tuttavia il mangaka Murata ha deciso di spezzare questo continuum presentando il capitolo 147, dal titolo "Imboscata", con una speciale illustrazione.

Come potete vedere dal post di @Valdezology riportato in calce, l'artista ha ritratto Fubuki in bikini, nel mezzo di una pausa estiva, distante dal caos e dalla distruzione del campo di battaglia. Si tratta di un ulteriore omaggio alla potente esper, per la quale lo stesso Murata, come sottolinea l'utente, sembra avere un debole. Cosa ne pensate di questa singolare celebrazione dell'estate da parte del mangaka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

