One-Punch Man: Murata omaggia la seconda stagione con un bellissimo artwork

La seconda stagione di One-Punch Man, dopo aver introdotto nuovi personaggi del calibro di Garou e sviluppato la storyline degli esseri misteriosi, si prepara al finale di stagione. Il mangaka Yusuke Murata ha voluto omaggiare l'anime di J.C Staff con un'illustrazione delle sue.

L'artista ha pubblicato la tavola sul suo profilo Twitter, come è solito fare per comunicazioni di questo tipo. Lo sketch è a colori e rappresenta tre personaggi: Garou, Tsuryu e Saitama, del quale si vede solo la fulgida testa in basso a destra. l'autore ha lasciato in calce all'immagine anche una piccola didascalia, nella quale afferma che l'illustrazione in questione sarebbe un omaggio all'anime, ormai in via di conclusione.

I personaggi ritratti non sono stati scelti a caso: Garou è stata una bellissima novità in questa seconda stagione, imponendosi come un villain carismatico e spietato che lungo tutto il corso degli episodi ha dato la caccia agli eroi, dando vita a degli scontri sempre divertenti e interessanti. Il potente Garou si è imbattuto in Saitama ben due volte, ed in entrambi i casi è stato travolto dalla sua forza strabordante, non rendendosi neanche conto di essere stato colpito da lui. Per quanto riguarda Tsuryu, abbiamo fatto la sua conoscenza al Super Fight Tournament, e se ad una prima occhiata è sembrato un combattente potenzialmente in grado di dare filo da torcere a Saitama, il calvo protagonista non ha fatto fatica neanche contro di lui.

L'episodio 10 ha visto Garou in grande difficoltà, essendo stato accerchiato da alcuni Eroi che lo hanno attaccato in massa. Sarà interessante capire come il cacciatore di eroi riuscirà a smarcarsi da questa trappola. Il protagonista di One-Punch Man è ormai iconico nella cultura pop, tanto che una bambina ne ha realizzato il cosplay!