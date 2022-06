One-Punch Man: Murata e ONE celebrano i 10 anni della serie con due sketch

Il 14 giugno 2012 la serie di One-Punch Man nata sul blog dell’autore One, faceva il suo debutto su Young Jump Web Comics. Dieci anni dopo l’irriverente seinen firmato sempre da One ma con i disegni di Yusuke Murata è ancora molto seguito, e in occasione di questo importante traguardo proprio gli autori hanno realizzato due sketch celebrativi.

La storia editoriale di One-Punch Man è interessante sotto molti aspetti. L’idea originale di One si è tramutata in un web comic nel 2009, e dopo i milioni di visite ricevute sul suo blog per leggere appunto le avventure di Saitama, l’artista venne contattato dal talentuoso disegnatore Murata, già conosciuto all’epoca per Eyeshield 21 e altre serie minori.

La collaborazione tra i due diede vita all’incredibile avventura che oggi conosciamo. Sono quindi passati 10 anni dalla nascita di quel fortunato progetto, e sia One che Murata hanno voluto celebrarlo condividendo con i fan due sketch ritraenti il potentissimo Saitama. Nel post riportato in calce si notano i due diversi disegni, sulla sinistra il protagonista di Murata che celebra l’anniversario con il pugno destro sollevato, mentre a destra Saitama è rappresentato dietro un enorme bruco caratterizzato da un volto inquietante.

Due omaggi che rispettano lo stile divertente e ironico a cui i due autori ci hanno abituati nel corso di questo decennio. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. Per finire ricordiamo che Sony produrrà un film live action di One-Punch Man, e vi lasciamo a 5 dettagli sulla forza di Saitama.