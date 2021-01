One-Punch Man: Murata pubblica un'immagine esclusiva del nuovo capitolo

Il futuro dell’adattamento animato di One-Punch Man è ancora incerto, ma il manga sta continuando a raccontare le avventure dell’eroe mono pugno. Uno dei più famosi artisti che lavora al manga di One-Punch Man ha mostrato in anteprima la prossima cover del celebre manga.

Ricorderete benissimo che all’inizio la seconda stagione non era stata accolta nel migliore dei modi, considerando anche il cambio di studio da Madhouse a JC Staff. Anche se c’è stato questo iniziale intoppo, i fan continuano ad aspettare il ritorno dell’anime in trepidante attesa!

Senza addentrarci troppo in “territorio a pericolo spoiler”, Saitama sta continuando a cercare avversari in grado di essere una vera sfida per lui. Per il momento nessuno è stato in grado di sconfiggerlo, umani, alieni e mostri non hanno potuto nulla contro il potentissimo Saitama.

Nell’ultimo capitolo del manga abbiamo visto eroi e Associazione degli Eroi unirsi per combattere uno dei più devastanti attacchi che siano mai stati scagliati dall’Associazione dei Mostri. Non c’è bisogno di dire che chiunque animerà la terza stagione avrà delle battaglie mozzafiato su cui lavorare!

Yusuke Murata, il disegnatore di One-Punch Man, ha postato su Twitter questa immagine del capitolo 139 del manga, lasciandoci con ancora più domande di prima. Dopo averci mostrato come indossare correttamente la mascherina, Murata ritorna con un disegno su Tempesta e Tornado!