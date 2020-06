One-Punch Man: Murata sta revisionando il volume 22, ecco quando uscirà il capitolo 132

È passato diverso tempo da quando Yusuke Murata ha pubblicato un capitolo di One-Punch Man su Tonari no Young Jump. Negli scorsi mesi, probabilmente anche a causa del Coronavirus, l'uscita del manga è stata un po' rallentata e alcuni dei capitoli pubblicati sono stati anche rivisitazioni di storie molto vecchie.

Un esempio è il capitolo 103 di One-Punch Man risalente allo scorso anno e che Murata ha voluto modificare per adattarlo ad alcune novità sulla storia disegnata da ONE. A questo punto i fan si chiedono quando arriverà il numero 132 di One-Punch Man, e a questo proposito Yusuke Murata risponde su Twitter a un fan.

In questo momento, il mangaka si sta occupando delle ultime dieci pagine da rivedere per il volume 22 di One-Punch Man e appena terminerà si lancerà subito nella produzione del capitolo 132. Non c'è ancora una data per il prossimo capitolo, mentre il numero 131 di One-Punch Man è stato pubblicato oltre un mese fa.

Purtroppo sarà necessario aspettare ancora diversi giorni, forse altre due settimane, per il prossimo capitolo di One-Punch Man. Se Murata poi decidesse di fare una storia più lunga, l'attesa potrebbe spingersi anche agli ultimi giorni di giugno. Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di One-Punch Man?