One-Punch Man: Murata ritorna con un disegno su Tempesta e Tornado

In questi anni di serializzazione di On-Punch Man, Yusuke Murata, il disegnatore del manga, ci ha abituati non soltanto a uno stile mozzafiato con personaggi, ambientazioni e combattimenti disegnati divinamente, ma anche a illustrazioni inedite, realizzate per noi fan, e pubblicate sul suo profilo Twitter.

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato, ad esempio, lo sketch che aveva dedicato a Mega Man (stupendo per essere soltanto uno schizzo), mentre oggi torniamo con un nuovo disegno diffuso dal maestro. A quanto pare neanche aver davanti il lavoro e la scadenza per l'uscita del prossimo capitolo di One-Punch Man, può esimerlo dal realizzare qualche illustrazione, quasi come se, far ciò, gli permettesse di distrassi dallo stress del lavoro.

Se con Mega Man si era distanziato dal mondo di Saitama e compagni, questa volta è ritornato all'ovile, realizzato una splendida versione gotica delle Sorelle Esper, Tornado e Tempesta. Come ben potete ammirare dal disegno riportato in calce all'articolo, abbiamo Tempesta in primo piano e la sorella in secondo, entrambe acconciate con vestiti inusuali e chiaramente tratti dall'immaginario gotico.

Come al solito la bravura di Murata non è passata inosservata e i fan non si sono risparmiati dall'elogiare il suo lavoro e soprattutto dal ringraziarlo per il tempo che si ritaglia ogni volta per realizzare disegni da condividere con i propri fan.

Se te lo sei perso, la Sony ha deciso di lavorare a un Live Action su One-Punch Man e alcuni fan hanno pensato all'attore di Deadpool nei panni di Saitama.

Cosa ne pensi del disegno di Murata? Scrivilo qui sotto nei commenti.