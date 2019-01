One-Punch Man: nuovi dettagli sul cast e sull'opening della stagione 2

One-Punch Man è uno dei titoli di ultima generazione che più ha fatto breccia nel cuore dei fan. Se il manga procede più o meno regolarmente, tra capitoli di centinaia di pagine e altri normali, l'anime è fermo dal 2015. Ma ancora per poco.

I roboanti 12 episodi della prima stagione di One-Punch Man stanno per avere un seguito, con la seconda stagione che debutterà quest'anno, ad aprile. In attesa dell'arrivo del primo episodio, il sito ufficiale ha divulgato nuove informazioni su cast e sigle. Il nuovo membro del cast è Masaya Matsukaze che interpreterà Suiryu, di cui potete vedere il character design dall'immagine nella notizia. Il quattro volte campione del torneo Super Fight farà quindi la sua comparsa nell'anime.

Per quanto riguarda invece le sigle, i dettagli riguardano tutti l'opening: la canzone dedicata sarà "Seijaku no Apostle" (Il tranquillo apostolo), cantata dai JAM Project, di ritorno sulla serie dopo la opening "The Hero". Il CD contenente la canzone, più un'altra segreta che il gruppo ha deciso ancora di non annunciare, sarà in vendita dal 24 aprile in due edizioni, con una cover per l'anime e una cover originale.

Nell'attesa, potete dare uno sguardo alle immagini di presentazione già divulgate dallo staff di One-Punch Man.