One-Punch Man: il nuovo capitolo è stato presentato con uno spettacolare sketch

È indubbio che il franchise di One-Punch Man sia riuscito a conquistare una vastissima porzione di pubblico, tra lettori e spettatori, grazie ai suoi personaggi splendidamente caratterizzati e per la sua peculiare storia, rivelatasi capace di stravolgere completamente gli stilemi di un intero genere.

La creatura di One si è così affacciata al mercato prima tramite l'opera cartacea e poi con un adattamento animato giunto alla seconda stagione, un'epopea che oggi può contare su milioni e milioni di fan in trepidante attesa di novità sul futuro della serie. Ebbene, sembra proprio che qualche succosa novità sia già venuta a presentarsi innanzi agli occhi della fanbase.

Yusuke Murata, artista che si è occupato dei disegni del manga, ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter un nuovo sketch dedicato specificatamente al prossimo capitolo della serie cartacea, immagine che potete visionare a fondo news. Come potete osservare, la scena mette in mostra il giovanissimo Child Emperor a bordo del suo robot da combattimento all'avanguardia, intento ad affrontare una delle creature più forti della Monster Association, ovvero l'Uomo Fenice. Considerando che il tutto va visto come una preview di ciò che accadrà, è chiaro che nel prossimo capitolo assisteremo a qualche acceso scontro.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente Yusuke ha anche svelato al pubblico un artwork ufficiale di One-Punch Man mai utilizzato. Inoltre, in queste ultime settimane pure One è tornato alla luce della ribalta dopo aver provato a realizzare un'animazione per One-Punch Man, con dei risultati che hanno divertito un sacco di fan.