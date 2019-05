One-Punch Man: nel nuovo episodio Genos scatena il suo nuovo potere

La seconda stagione di One-Punch Man arriva con l'episodio 6 a metà stagione, concludendo la prima parte degli eventi adattati da j.C Staff e confermando l'anime in un limbo qualitativo.

Il nuovo episodio ci mostra finalmente Genos all'opera, dopo una serie di puntate che avevano puntato l'attenzione su Garou e la sua crociata contro l'associazione degli eroi. Il demone cyborg, presente al torneo per assistere alla prestazione del suo amico Saitama, viene avvisato della comparsa di alcuni esseri misteriosi nelle vicinanze, portando l'eroe di classe S ad abbandonare gli spalti e a incominciare la sua caccia contro i mostri. Arrivato nel luogo segnalato, stermina agilmente tutti gli esseri misteriosi presenti, facendo sfoggio del suo incredibile potere. All'improvviso però, fiuta un minaccia più potente, che mette a dura prova le sue capacità: lo Scarafaggio Risvegliato.

L'essere misterioso possiede una forza e agilità senza pari, che ricordano a Genos le capacità di Sonic il Supersonico, contro cui ha sofferto le stesse abilità. Il cyborg sembra in difficoltà, non riuscendo a colpire il rapidissimo nemico, che lo costringe a sfoderare la sua nuova abilità: un liquido adesivo che fuoriesce dalle gambe per immobilizzare i nemici particolarmente veloci. A questo punto Genos si libera dello Scarafaggio con una potente esplosione, ma subito dopo percepisce l'arrivo di un'altra minaccia che lo mette fuori gioco con un potente attacco.

La situazione si fa seria, con le varie città che sono state invase dagli esseri misteriosi e con diversi eroi messi K.O. incapaci di reagire alle calamità.