One Punch Man: nuovo Funko-Pop di Saitama dalla parrucca rimovibile

È ormai da diversi anni, specie in seguito all'enorme successo che anime, serie televisive e cinecomics hanno avuto negli ultimi tempi, che è spopolata la mania dei Funko-Pop (per intenderci le action figure dalla testa grande e il corpo piccolo).

Ormai è possibile trovarli di tutti i tipi: da Spider-Man a Harry Potter, da Il Trono di Spade a One Punch Man. Ed è proprio di quest'ultimo parleremo oggi. Infatti, per chi non lo sapesse, durante la seconda stagione dell'anime il protagonista Saitama ha preso parte a un torneo di arti marziali sotto mentite spoglie, nel quale ha combattuto indossando per tutto il tempo una parrucca arancione.

Proprio in onore di questo arco narrativo è stato realizzato un Funko-Pop del personaggio con la capigliatura in questione rimovibile. Come potete vedere dalle foto in calce all'articolo, pubblicate dalla pagina Twitter @pop_o_cIock, vi è l'uomo più forte dell'universo, capace di radere al suolo ogni cosa col suo pugno guantato, sia senza capelli, sia con la parrucca a coprirgli il capo.

E voi siete collezionisti di Funko-Pop? Cosa ne pensate di questo modellino realizzato per Saitama? Lasciate un commento sotto l'articolo.

