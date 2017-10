One Punch Man: un nuovo sketch pubblicato da Yusuke Murata

I fan diattendono la seconda stagione come l'ossigeno, ma intanto l'illustratore della seriesi diverte a stuzzicare gli appassionati con un piccolo sketch pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale.

L'illustrazione del disegnatore di One Punch Man mostra gran parte degli eroi presenti nella prima stagione attualmente disponibile per lo streaming su Netflix: il disegno è in realtà ancora incompleto, poiché molti dei personaggi (lo stesso Saitama, il protagonista) non sono ancora del tutto colorati. È però possibile notare un piccolissimo easter egg tra i capelli di uno dei protagonisti... l'avete riconosciuto?

La seconda stagione di One Punch Man non ha ancora una data di uscita, purtroppo, ma l'annuncio potrebbe arrivare a breve.