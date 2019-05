One Punch Man: il nuovo travestimento di Saitama è in pericolo?

Il quarto episodio della Seconda stagione di One Punch Man, oltre ad averci anticipato L'inevitabile scontro tra il quindicesimo eroe di Classe S, Mazza Metallica, e il cacciatore di eroi - Garo - ha fatto luce sulla regolamentazione del Super Fight Tournament 22, mettendo in pericolo la copertura di Saitama vestito da Charanko.

Il nostro eroe preferito infatti, una volta entrato nello spogliatoio del torneo di lotta, viene destato da uno dei vecchi allievi del maestro Bang, Sourface, il quale lo scambia con Charanko, mentre Saitama cerca goffamente di non far saltare la sua copertura. Sourface spiega che il torneo prevede pesanti penalità per coloro che assumono l'identità di un'altra persona attraverso travestimenti, a causa di uno spiacevole evento accaduto nell'ultima edizione riguardante il cacciatore di eroi, Garo.

Il cacciatore di eroi avrebbe preso le vesti di un altro combattente, un certo Wolfman, assicurandosi successivamente la vittoria. Queste le parole di Sourface: "a causa di questo accaduto, la registrazione sotto pseudonimo e l'uso di un travestimento sono state severamente bannate. Tu hai scherzato riguardo il nome del tuo stile di combattimento, questo potrebbe fare di te un sospettato."Saitama prontamente risponde: "Cosa accadrebbe se venissi scoperto?" "Saresti squalificato a vita, e dopo l'accaduto andresti incontro ad una multa molto salata, potresti essere perfino arrestato." Ribatte Sourface.

A questo punto Saitama inizia a sudare copiosamente, mentre Sourface - non sospettando di lui - inizia a raccontare in maniera piu' approfondita la la storia di Garo attraverso un flashback, nel quale lo si vede uccidere tutti i vecchi allievi nel dojo di Bang. Saitama riconosce il nome di questo pericoloso guerriero, ma non riesce a realizzare di averlo già incontrato precedentemente.

L'episodio termina con uno stacco sul cacciatore di eroi, intento ad andare a caccia di eroi di classe S, arrivando a focalizzare le proprie mire su Mazza Metallica, già impegnato in uno scontro sanguinario con la calamità livello drago Centichoro, anticipando la deflagrazione di un conflitto con Garo nel prossimo episodio.