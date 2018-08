One-Punch Man omaggia una famosa illustrazione di Dragon Ball Z

Nel mondo degli anime non mancano rimandi e citazioni, che partano dal fandom o inseriti in produzioni ufficiali. Uno di questi casi è stato di recente al centro di accese discussioni su Twitter, quando un fan di One-Punch Man si è accorto dell’innegabile somiglianza tra un’illustrazione di ONE e una celebre illustrazione di Dragon Ball Z.

L’artwork in questione raffigura One-Punch Man, (Saitama) intento in una sfida di sguardi con Tatsumaki, alias Tornado del Terrore, membro dell’Hero Association. In ogni caso, i fan di lunga data dell’anime riconosceranno in quella stessa identica posa Goku e Freezer di Dragon Ball Z, in un rimando troppo esplicito per non essere voluto; l’illustrazione non si limita a riprendere la posizione e le espressioni di Goku e Freezer, ma ricalca perfino la griglia della vignetta, come a non voler lasciare dubbi sulla fonte dell’ispirazione.

Tralasciando questa palese citazione nascosta all’universo immaginativo di Akira Toriyama, l’immagine potrebbe inoltre voler strizzare l’occhio ai fan di One-Punch Man con un debole per la coppia formata dai due rivali, Saitama e Tatsumaki; nel mondo degli anime, lo "shipping" è ormai una consuetudine, e ai fan piace fantasticare su possibili relazioni romantiche tra i personaggi. Tatsumaki e Saitama sono gli eroi più potenti di tutta l’Hero Association – nonostante Saitama debba subire l’umiliazione di essere considerato B-Class, cosa che Tatsumaki, S-Class, guarda con disprezzo. Considerato l’atteggiamento tagliente di Tatsumaki e la natura distaccata di Saitama, una possibile (e disfunzionale) relazione romantica tra i due sarebbe fonte di una serie infinita di siparietti comici. Peccato che a ostacolarli ci siano l’inettitudine sociale di Saitama, che ha molto da imparare nell’ambito delle relazioni interpersonali e la mancanza di rispetto di Tatsumaki nei confronti del “misero” B-class.

Per farla breve, questo è un tipo di “ship” che i fan di One-Punch Man adorerebbero, anche se si tratta di una rivalità completamente opposta a quella che intercorre tra Goku e Freezer, - l’autore voleva forse sottintendere che il rapporto tra Saitama e Tatsumaki si avvierà in questa direzione?

One-Punch Man è iniziato come un webcomic ideato dal creatore della serie ONE nel 2009. È diventato virale nel giugno 2012, superando le sette milioni di visualizzazioni, e il disegnatore Yusuke Murata ha proposto a ONE di ridisegnare la serie per la pubblicazione con la Shueisha su Weekly Young Jump come spin-off. Fino ad oggi sono stati pubblicati tredici volumi, e la seconda stagione dell'anime uscirà nell’aprile 2019.