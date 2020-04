One-Punch Man: ONE non vede l'ora di sapere di più sul live-action

Ogni qualvolta che il mondo hollywoodiano e l'universo editoriale nipponico si incontrano, ciò che ne viene fuori è una polemica da parte della community dedita al soggetto originale. Non è un caso, infatti, che l'annuncio del live action di One Punch Man abbia destato particolare preoccupazione sul web.

L'opera omonima di ONE e Yusuke Murata, infatti, è un beniamino del pubblico, un titolo apprezzato in tutto il mondo grazie alla comicità di uno scrittore talentuoso. Il film prodotto da Sony Pictures ha già i nomi degli sceneggiatori, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, due autori che hanno avuto modo di lavorare per il mercato supereroistico Marvel. La community, infatti, si è spezzata in due a seguito dell'annuncio, tra chi è curioso dell'adattamento e chi, invece, teme un disastro assoluto per via di alcune delle peculiarità dell'opera. Anche ONE si è espresso nei riguardi della notizia, condividendo sul proprio profilo Twitter ufficiale un commento che qui segue:

"Il film live action di One Punch Man è stato finalmente annunciato. Grazie, grazie a tutti! Non posso davvero ringraziarvi abbastanza. Sono davvero curioso di scoprire come sarà adattata la storia di Saitama in quel di Hollywood!"

Non è stato comunicato se il film vedrà o meno il coinvolgimento dell'autore, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa vi aspettate da un live action di questo stampo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.