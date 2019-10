One-Punch Man: ONE condivide uno sketch con protagonisti 4 dei suoi personaggi preferiti!

ONE, il famoso autore del manga di One-Punch Man, ha condiviso sul suo profilo Twitter un'immagine ritraente quattro dei personaggi più iconici della sua opera. Nell'ultimo periodo il mangaka si era dedicato maggiormente a Mob Psycho ma con l'uscita del nuovo box di One-Punch Man 2 all'orizzonte, è normale che sia tornato sulla sua opera magna.

Come ricordete infatti, l'anime di One-Punch Man 2 tornerà con un episodio bonus il prossimo 25 ottobre. L'OVA, attesissimo dai fan, sarà incluso nel primo volume Blu-ray/DVD dell'anime in uscita il giorno stesso e durerà circa 10 minuti. Nei mesi seguenti saranno poi disponibili tutti gli altri cofanetti home video, con l'uscita dell'ultimo prevista per marzo 2020.

Lo sketch condiviso da ONE mostra Saitama, King, Genos e il villain Sonic, quattro dei personaggi più apprezzati dalla fanbase. Uno dei pregi maggiori dello scrittore è infatti proprio quello di riuscire a caratterizzare approfonditamente anche i nemici del protagonista, tra cui figura l'amatissimo Garo.

ONE non ha certo l'abilità di disegno di Yusuke Murata, il collaboratore ufficiale che si occupa delle illustrazioni del manga, ma rimane comunque molto interessante dare un'occhiata ai suoi lavori.

ONE non ha certo l'abilità di disegno di Yusuke Murata, il collaboratore ufficiale che si occupa delle illustrazioni del manga, ma rimane comunque molto interessante dare un'occhiata ai suoi lavori.