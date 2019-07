One-Punch Man: One disegna una nuova vignetta con protagonisti Saitama e Genos

ONE, il creatore di One-Punch Man e Mob Pshycho 100, è solito postare sul suo profilo twitter delle vignette a sfondo comico che riguardano le sue serie, specialmente quella disegnata attualmente da Yusuke Murata.

Questa volta ci fa sorridere con una tavola ironica che vede protagonisti Saitama e Genos, due personaggi amatissimi dal pubblico. I due si scambiano delle battute di dialogo che riguardano le elezioni in Giappone.

Un Genos disegnato con il solito stile di ONE si avvicina al suo mentore dicendogli che oggi è il giorno delle elezioni. Saitama non sembra interessato alla questione. Genos rincara la dose riferendogli che la partecipazione è gratuita, subito dopo Saitama sobbalza e guarda Genos con curiosità.

Ormai la capacità di ONE di architettare dei momenti comici è abbastanza assodata. Lo sceneggiatore sia in One Punch Man sia in Mob Psycho 100 ha tratteggiato dei personaggi unici e sopra le righe, potremmo fare degli esempi considerando da una parte King, ormai diventato una spalla comica per Saitama, e Reigen, che insieme a Mob forma una coppia riuscitissima.

Saitama e Genos sono stati protagonisti dell'ultimo episodio della seconda stagione di One-Punch Man, che ha visto l'eroe più forte di tutti salvare il suo amico cyborg dal millepiedi che stava per ucciderlo. Se volete saperne di più sulla stagione realizzata da J.C Staff, leggete la nostra recensione.

Un fan ha realizzato un magnifico cosplay di Genos.