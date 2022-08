One Punch Man: ONE omaggia la stagione 3 con una locandina inedita

L'annuncio si è fatto attendere molto, ma finalmente è ufficiale: One Punch Man 3 si farà. Attualmente non si hanno che pochissime informazioni in merito, tuttavia la produzione sembra essere già al lavoro sui nuovi episodi già da diverso tempo e il 2023 potrebbe essere una data plausibile per la messa in onda.

La produzione di One Punch Man 3 sarebbe iniziata circa un anno fa, eppure le cose sembrano essere più complicate di così dal momento che l'anime sembra destinato all'ennesimo cambio di studio. Sembra che dopo Madhouse, anche J.C. Staff pare aver rinunciato al progetto, seppur i motivi dietro tale decisione sono tutt'altro che chiari.

Ma se da un lato queste indiscrezioni gettano un po' di ombra sulla serie televisiva, dall'altra è impossibile spezzare l'entusiasmo per il ritorno di Saitama sul piccolo schermo. Lo steso ONE, ideatore e sceneggiatore della storia, ha recentemente condiviso una locandina inedita sui social per omaggiare il ritorno dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che rivede l'iconico protagonista nel suo costume mentre indica il n°3 con la mano destra.

Per chi non lo sapesse, c'è anche una key visual ufficiale di One Punch Man 3 con Saitama e Garou. E voi, invece, che aspettative avete per la nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.