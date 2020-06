One Punch Man, ONE rivela: 'Tutte le modifiche al manga? Opera di Murata'

One Punch Man è il risultato di una perfetta sinergia tra ONE e Yusuke Murata, un'epica collaborazione che ha permesso la nascita di una delle opere più apprezzate nell'attuale generazione manga. Merito del successo è sicuramente attribuile al talento di Murata, abile disegnatore che ha rivitalizzato la straordinaria dote narrativa di ONE.

L'opera originale, infatti, è un webcomic sceneggiato e disegnato da ONE stesso. Tuttavia, come ha ribadito più volte lo stesso autore, egli non è mai stato particolarmente abile nell'arte del disegno, motivo per cui la geniale serie è stata sottoposta a uno stile non all'altezza della storia. Il coinvolgimento di Murata ha interamente rivoluzionato One Punch Man, permettendo finalmente una rinascita appagante a livello visivo.

Recentemente, ONE ha voluto chiarire una questione in merito all'opera, ovvero che tutte le modifiche apportate nel manga -sia nei riguardi della narrazione che dei personaggi- sono frutto delle idee di Murata sensei, definendo inoltre il suo stesso collaboratore "una personalità incredibile". Ad ogni modo, anche il celebre disegnatore ne ha approfittato per ringraziare il suo partner tramite il proprio profilo ufficiale:

"ONE sensei è davvero troppo umile, infatti abbiamo sempre discusso prima di procedere a ridisegnare i capitoli o a decidere come sviluppare la storia. Quello che sto cercando di dire è che ONE è a dir poco incredibile. C'è poco da aggiungere."

Un botta e risposta molto interessante che sottolinea la profonda stima tra i due autori nonché il ruolo cruciale di Murata, che va ben oltre la semplice cura dei disegni, nella nuova versione di One Punch Man. E voi, invece, cosa ne pensate di questo rapporto tra i due? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.