One-Punch Man: ONE scriverà un nuovo manga, i primi dettagli di Versus

Ideatore della fortunata serie di One-Punch Man, ancora in corso su Weekly Young Jump di Shueisha, e del demenziale e divertente Mob Pyscho 100, ONE è diventato uno degli autori più stravaganti dell’intero settore. Le sue idee, per quanto bizzarre, sono riuscite a conquistare molti lettori, e sta per tornare con una nuova serie intitolata VERSUS.

La conferma è arrivata dall’utente @MangaMoguraRE, fonte più che autorevole nel settore, attraverso il post che potete vedere in fondo alla pagina. ONE scriverà la storia della nuova serie, mentre Azuma Kyoutarou, già conosciuto per Tenkaichi e King of Fighters, si occuperà dei disegni. Il primo capitolo di VERSUS arriverà il 26 novembre 2022 sulle pagine del primo numero del 2023 della rivista Weekly Shonen Sirius, edita da Kodansha.

Sfortunatamente non sono state rivelate tavole in anteprima del manga, ma è stato confermato che la trama si svilupperà attorno ad una sorta di torneo in cui 47 tra i migliori eroi dovranno fronteggiare altrettanti demoni scelti dal Signore dei Demoni. Si tratterà quindi di uno shonen incentrato sull’azione e sui combattimenti, dove sicuramente non mancherà il tocco demenziale e al contempo geniale di ONE. Fateci sapere cosa ne pensate di questa inaspettata novità nei commenti.

Per finire vi lasciamo agli sketch di ONE e Murata per i 10 anni di One-Punch Man.