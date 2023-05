One-Punch Man: la nuova organizzazione di eroi che rischia di sconvolgere tutto

Ci sono tanti manga sugli eroi di recente, ma uno di quelli che ha dato il la al genere in Giappone è stato indubbiamente One-Punch Man, la storia di ONE che ha fatto furore come webcomic e ancora di più come manga da quando Yusuke Murata iniziò il progetto nel 2012 per conto di Shueisha, sulla rivista Tonari no Young Jump.

Conclusa una lunga fase, One-Punch Man è entrato in una nuova saga che ha visto dapprima Saitama affrontare Tatsumaki. In seguito alla battaglia tra i due, i danni per l'associazione degli eroi sono stati ingenti, ma grazie all'intermediazione con minaccia di Fubuki, tutto sembra essersi risolto per il meglio, nonostante i danni da pagare per riportare tutto alla normalità. Intanto è necessario far entrare forze fresche nell'associazione, ma gli individui più adeguati sembrano non volerne sapere.

Gli scout dell'associazione sono stati alcuni dei protagonisti di One-Punch Man 184, capitolo che è stato utile a presentare tanti nuovi personaggi. I più importanti sono indubbiamente Accel e Raiden: il primo è un vigilante che opera insieme a un gruppo di oltre 50 persone, tutte intenzionate ad abbattere i mostri di cui l'associazione non si occupa; il secondo è un gigantesco lottatore di sumo con una forza mai vista e che sarebbe sicuramente di grande aiuto.

Tuttavia entrambi sembrano già avere il proprio sentiero prestabilito: annunciano infatti l'inizio di un nuovo gruppo di eroi che farà concorrenza all'associazione che tutti i lettori conoscono. Stanno per nascere i Neo Heroes, che sconvolgimenti porteranno nel mondo di One-Punch Man?