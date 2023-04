One-Punch Man e quel momento del passato di Tatsumaki e Fubuki

Il passato di Tatsumaki e Fubuki non è stato semplice. La rivelazione è arrivata diverso tempo fa, quando l'eroina psichica pensò al suo passato, illustrando ai lettori di One-Punch Man gli esperimenti terribili a cui era stata sottoposta da una misteriosa organizzazione di questo mondo, le cui origini non sono state ancora ben spiegate.

Quando fu presentata questa breve parte nel manga disegnato da Yusuke Murata, tutti si concentrarono sulla presentazione di Blast, ma in realtà c'era tanto altro che veniva narrato lontano dai riflettori. Un altro aspetto del passato di Tatsumaki è stato ripreso nel recente capitolo del manga, One-Punch Man 182, che però ha tirato in ballo anche la sorella minore, Fubuki.

In questo frangente di passato, Tatsumaki si è già ribellata all'organizzazione Tsukuyomi e ha deciso di andare a salvare la sua sorella minore, rinchiusa in un'altra cella, dove era in compagnia di un cane. La prepotenza di Tatsumaki, che voleva soltanto portare con sé Fubuki, sfociò nella morte del povero cagnolino, cosa che scatenò la furia della sorella minore, aiutandola a sfruttare i suoi poteri psichici e quindi portando anche lei sul doloroso sentiero che ancora oggi sta percorrendo.

Questo legame tra le due sorelle quindi è tempestato di cattivi sentimenti, anche se al momento Fubuki non sembra provare odio per Tatsumaki, bensì rispetto e riverenza. Comunque, la vittoria di Saitama sembra aver riportato la pace, avendo convinto il Tornado del Terrore ad arrendersi alla scelta di Fubuki e dei suoi uomini. Ora però entrambe dovranno fare fronte comune contro la misteriosa organizzazione Tsukuyomi.