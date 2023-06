One-Punch Man: quanto tempo è passato dall'inizio della storia di Saitama?

Ricordate le origini di Saitama? Quel ragazzo apatico che non sapeva cosa farsene della vita, alla ricerca disperata di lavoro, si imbatté in un mostro e decise di provare a salvare un ragazzino. Da allora la sua vita cambiò: esercizi fisici, corsa, determinazione e altro lo resero l'eroe di One-Punch Man.

Passati due anni, il ragazzo si ritrovò senza capelli ma con una forza superlativa, capace di distruggere mostri giganteschi e potenti con un solo pugno. Attacchi apparentemente innocui che però erano in grado di spazzare via montagne e oceani. Una situazione che dà fastidio al protagonista di One-Punch Man, visto che non ha sfide capaci di stimolarlo. E così, da quel momento che fu pubblicato su Tonari no Young Jump nel 2012, sono passati oltre 10 anni.

Ma nel manga? Quanto tempo è passato dall'inizio di One-Punch Man? Ci sono state diverse saghe disegnate da Yusuke Murata, di cui una estremamente lunga, come la lotta contro l'associazione dei mostri, mentre attualmente è in corso una nuova saga. Tenendo conto di tutti questi avvenimenti, nel mondo di One-Punch Man sono trascorsi solo due mesi.

A rispondere a questa domanda infatti ci ha pensato Genos nel capitolo 186 di One-Punch Man, sottolineando come lui e Saitama si siano incontrati per la prima volta appena due mesi fa. Ovviamente, dal punti di vista del lettore, questo tempo sembra estremamente ristretto. Tuttavia questi avvenimenti molto spesso sono davvero compatti dal punto di vista temporale.

Vi aspettavate una durata del genere o eravate convinti che fosse passato più tempo in One-Punch Man?