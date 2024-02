One-Punch Man, perché Garou diventò malvagio? L'analisi del personaggio

One-Punch Man rappresenta indubbiamente uno dei manga shonen contemporanei più apprezzati al mondo. La sua capacità di mescolare abilmente assurdità, umorismo e azione ad alto livello di adrenalina ha catturato un vasto pubblico. Nella seconda stagione dell'anime, Garou è stato al centro della vicenda come antagonista.

Garou ha iniziato a dare la caccia ai supereroi guadagnandosi il titolo di "Cacciatore di Eroi". La sua figura malvagia, costantemente in mostra nella Stagione 2 di One Punch Man, ha suscitato curiosità tra i fan, in particolare tra coloro che hanno seguito solo l'anime. Il motivo per cui questo personaggio così controverso è passato sulla cattiva strada trova spiegazione nel suo passato, approfondito nel corso della trama del manga. Dunque, occhio agli spoiler se non avete ancora letto la serie cartacea!

Quella di Garou non è altro che la storia di un bambino incompreso, che ha scelto di schierarsi dalla parte del "male" per scopi buoni. Attraverso flashback e scene di combattimento coinvolgenti, emergono dettagli cruciali della sua infanzia che gettano luce sulle motivazioni della sua immensa malvagità. Durante la sua infanzia, una grande fetta di bambini ha sempre tifato per un eroe chiamato Justice Man ma, d'altro canto, Garou si è sempre schierato con l'antagonista del racconto, Crab Demon, un uomo che cercava esclusivamente di impedire l'inquinamento marino.

I suoi compagni persistevano nel sostenere l'eroe, facendo anche male ad altri bambini nell'intento di imitare le gesta di Justice Man. Garou finiva sempre per essere raffigurato come il mostro in queste dinamiche, fino a quando un giorno, sopraffatto dalla frustrazione, decise di ribellarsi. Tuttavia, anziché ricevere comprensione, fu emarginato da tutti, persino dal preside, che ignorò le ingiustizie perpetrate dai suoi coetanei.

Questo evento critico lo portò a una rivelazione: non esisteva una situazione in cui il mostro potesse prevalere, e comprese che anche i cosiddetti "mostri" avevano le loro ragioni per lottare. Tale realizzazione, accoppiata con il bullismo subito, contribuì a trasformare Garou in un individuo malvagio.

Di conseguenza, Garou sviluppò un profondo risentimento nei confronti degli eroi e decise di dare loro la caccia in modo implacabile. Tuttavia, la sua sconfitta contro Saitama si rivelò un punto di svolta nel suo percorso di crescita come personaggio, segnando l'inizio di un cammino verso la redenzione guidato da Bang. La storia di Garou in One Punch Man dimostra che anche un antagonista può nascondere un'inaspettata bontà nel cuore.