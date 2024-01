One-Punch Man, perché King rispetta così tanto Saitama? La spiegazione

In One Punch Man, King detiene il prestigioso titolo di eroe di Grado S, acclamato dall'Associazione Eroi come l'Uomo più Forte della Terra. Tuttavia, nessuno sa che questo eroe è in realtà un semplice essere umano dotato di un'incredibile fortuna, diventato un supereroe d'élite per una serie di coincidenze.

La maggior parte delle gesta eroiche attribuite a King appartengono in realtà a Saitama, il vero uomo più forte del mondo. Con la sua capacità di sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno, il protagonista non è mai riconosciuto per la sua potenza ma, anzi, talvolta viene sottovalutato per il suo aspetto mediocre.

Nonostante questo rapporto, Saitama non prova alcuna antipatia nei confronti del fortunato King in One Punch Man e, anzi, la loro amicizia è a dir poco indissolubile. Quest'ultimo ha persino ammesso al suo collega che non ha mai cercato soldi o fama, ma piuttosto si è ritrovato ad essere un eroe di Classe S, ma anzi la sua buona sorte è anche la sua più grande sfortuna: molto spesso si ritrova in situazioni pericolose da cui non può sfuggire molto facilmente.

Se King dovesse essere smascherato, non solo sarebbe emarginato e rifiutato a livello globale, ma diventerebbe anche un bersaglio per numerosi nemici, essendo un semplice cittadino. Per evitare questo destino, cela il suo segreto. In ogni caso, qualsiasi tentativo di confessare la realtà si rivelerebbe futile, poiché nessuno gli crederebbe.

Nonostante il rimorso che lo attanaglia, il nostro magnanimo protagonista lo perdona senza esitazione, spingendolo a cercare forza e gloria autonomamente. King apprezza Saitama in One Punch Man non solo per la sua umiltà, ma anche per la sua generosità nel dare spazio agli altri. Questo reciproco rispetto e mancanza di risentimento li rende amici stretti.