One-Punch Man: perché Saitama è così stimato da Genos?

Il rapporto fra i due personaggi principali della serie One-Punch Man Genos e Saitama è estremamente stretto, ma anche strano, se si guarda da un'ottica più critica. Il cyborg potrebbe essere più forte di così, eppure sceglie di seguire lo scapestrato Saitama, nonostante la propria possanza.

Il manga di One-Punch Man ha quasi mostrato la rivincita di Genos contro Saitama e ancora una volta ha sottolineato quanto sia importante per il giovane cyborg diventare più potente del proprio maestro.

Saitama non rappresenta l'ideale classico di eroe e neppure quello di sensei, eppure Genos non riesce a percepire che la crescita personale che ha avuto nel corso della serie è solo frutto del proprio impegno ed esperienza, accecato dalla forza dell'eroe protagonista.

In realtà, la forza di Genos in One-Punch Man è limitata dal suo corpo da cyborg in quanto non possiede grandi abilità in fatto di arti marziali, a differenza di Saitama e di altri eroi dell'Associazione. Per questo motivo, l'aiuto del suo caro amico non potrebbe essergli utile in ogni caso. Allora cos'è che lo rende così fedele?

La ragione dietro la forte lealtà di Genos nei confronti del proprio maestro è la ricerca di potere in vista della vendetta che intende attuare, che non riesce a fargli vedere le cose con criticità. Diventato mentore del nostro protagonista, ha cercato in ogni modo di imitare i suoi comportamenti cercando di trovare il segreto della sua potenza, senza trovare risposta.

In minima parte Saitama è comunque riuscito ad aiutare il proprio compagno, anche se non sappiamo se di proposito, salvandogli la vita in diverse occasioni e insegnando al Demon Cyborg come sfruttare il proprio potenziale per una causa nobile, senza vivere accecato dalla vendetta.