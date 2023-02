One-Punch Man e la pericolosa battaglia tra Saitama e Tatsumaki

Pur essendo stata archiviata la pericolosa lotta con l'associazione dei mostri venuti dal sottosuolo, non è di certo in una fase di calma la storia di One-Punch Man. Con il ritmo quindicinale che l'ha sempre contraddistinto, Yusuke Murata continua ad adattare con disegni nuovi la narrazione ideata dal geniale mangaka ONE.

Si è arrivati a un punto dove le capacità psichiche sono messe al centro, e in un contesto del genere non possono non essere presenti eroi del calibro di Fubuki e Tatsumaki, le due sorelle di alto livello di One-Punch Man. Tuttavia le due hanno idee differenti sul come comportarsi e ciò ha portato Tatsumaki a essere prepotente nei confronti della sorella e del suo gruppo, iniziando a scatenare i suoi poteri nel tentativo di uccidere tutti. Saitama però non resta a guardare e riesce a bloccare la donna.

One-Punch Man 178 così fa salire enormemente la furia di Tatsumaki, che mai si era vista trattata in questo modo. Così concentra il suo potere per tentare di sbalzare via Saitama, ma senza successo. Neanche un secondo attacco ancora più potente e che fa tremare l'intera struttura riesce a lanciare via l'eroe pelato. Solo in quel momento Tatsumaki si accorge che Saitama potrebbe essere ben più di quanto dia a vedere, quando l'eroe decide di afferrarla e di abbracciarla per poi saltare via e allontanarsi dalla struttura con lei.

Una scena che mette in imbarazzo Tatsumaki ma sembra anche voler mettere in chiaro che i due si scontreranno in One-Punch Man nei prossimi capitoli, lontani da tutti, in modo tale che entrambi possano dare sfogo ai loro pieni poteri senza ferire nessuno. Saitama VS Tatsumaki è alle porte?