One-Punch Man: la potenza psichica di Tatsumaki in questo cosplay di Lit

La presentazione di Saitama in One-Punch Man risale a una decina d'anni fa. Il rifacimento del manga di Yusuke Murata ormai è quello più conosciuto da tutti, mentre soltanto i fan più appassionati della serie seguono le uscite anche del webcomic prodotto da ONE e ancora in corso. In tutto questo tempo, sono stati molti i personaggi presentati.

Il desiderio del protagonista di One-Punch Man diventa, dopo poco, quello di entrare nell'organizzazione degli eroi. Sfruttando la sua forza e spinto da Genos, il pelato tenta i test ma finisce nelle ultime posizioni a causa dei brutti risultati sul fronte teorico, ma infrangendo ogni record sul fronte fisico. Si ritrova comunque nella classe C, quindi ben lontano dagli eroi di classe S di One-Punch Man, quelli più forti.

Tra questi ci sono individui mostruosi dalle capacità paurose. Sugli scranni più alti siede l'eroina psichica Tatsumaki, una donna dal fisico minuto e dall'aspetto di una ragazzina, con i capelli verdi arricciati che è in grado di utilizzare un potere mentale d'altissimo livello. La cosplayer russa Lit ha deciso di mostrare uno scorcio di questa forza psichica nel cosplay di Tatsumaki da lei preparato e mostrato in foto. Seduta, si sta prendendo un caffè con la forza del pensiero mentre legge un libro.