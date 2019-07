One-Punch Man: presentata una splendida Figure da Collezione di Garo

Il personaggio di Garo della serie di One-Punch Man, che ha conquistato i fan dopo la fine della seconda stagione, avrà una statuetta da collezione.

La seconda stagione di One-Punch Man è stata da poco distribuita, e nonostante abbia avuto a che fare con opinioni contrastanti ha avuto dei picchi, sia di trama che animazioni, che hanno riguardato il nuovo antagonista, il mostro umano Garo. Il cacciatore di eroi ha avuto più attenzione nella seconda stagione della serie nei confronti dei nuovi personaggi, mettendo da parte Saitama, e il risultato è stato un’enorme successo per Garou.

Per commemorare la nuova popolarità della seconda stagione e del personaggio sopra citato, Good Smile diffonderà una figure da collezione di Garo, che farà parte della serie Pop-Up Parade.

Questa nuova rappresentazione di Garou è stata presentata durante il Wonder Festivale Summer 2019 in Giappone, ed ha un’altezza di circa 20 cm. La figure di Garo, che potete vedere nel post di seguito, avrà un prezzo di 3900 yen, circa 33 euro, e uscirà il prossimo Novembre. Visti i prezzi modici della linea Pop Up Parade, di sicuro i fan non esiteranno ad aggiungere Garo alla loro collezione.

La seconda stagione, composta da 12 episodi, è stata così descritta da Viz Media: “Saitama è un eroe che è diventato così forte da essere invincibile. Infatti, è troppo forte - anche i peggiori avversari vengono eliminati con un solo pugno. La predizione della grande profeta Madame Shibabawa riguardante il destino della Terra sembra essersi rivelata vera così come la frequenza di apparizion di mostri. Al fianco di Genos, il suo fedele allievo, Saitama comincia ufficialmente i suoi doveri come membro dell’Associazione degli Eroi, mentre fa la sua apparizione Garo, un uomo profondamente affascinato dai mostri."

Con la fine della seconda stagione è stato segnato il successo di Garo, anche se il suo futuro è stato lasciato totalmente senza anticipazioni. Ricordiamo che la seconda stagione di One-Punch Man, di cui potete trovare la nostra recensione, è disponibile su VVVVID con i sottotitoli in italiano.