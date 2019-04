One Punch Man, producer licenziato per offese a un'altra opera dell'autore

Continuano a inseguirsi le notizie riguardanti le problematiche di produzione di One Punch Man: dopo il caso di ricovero per overworking di uno dei produttori e delle condizioni di lavoro poco gradevoli all'interno di Madhouse, produttrice dell'anime, ora a finire nell'occhio del ciclone è Nobuyuki Hosoya.

Producer di lungo corso, Hosoya ha lavorato a quasi tutti gli OAV di Pokémon, iniziando la sua carriera con Aikatsu Stars e Gintama: The Movie, sempre nel ruolo di producer. Adesso, però, è finito al centro di una diatriba che ha coinvolto lo studio di produzione di One-Punch Man e che ha portato al suo licenziamento a causa di un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un altro anime realizzato da ONE, l'autore della serie web dedicata a One-Punch Man, ossia Mob Psycho. Dura anche la dichiarazione di Yusuke Murata, illustratore della serie: «L'arroganza deriva sempre dal pregiudizio della conoscenza».



Stando a quanto si legge su Reddit, Hosoya avrebbe criticato pesantemente Mob Psycho durante un meeting di produzione dedicato a One-Punch Man, senza sapere che ONE fosse l'autore di entrambe le serie. L'aggravante sarebbe stato aver avanzato tali critiche in presenza di Murata, che è molto legato a ONE essendo l'illustratore della serie. Hosoya è stato adesso trasferito al dipartimento di business development, gestito da Yukio Kawasaki, suo sponsor in Tokyo TV.