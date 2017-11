One-Punch Man: il prossimo capitolo del manga sarà lunghissimo!

si occupa di disegnare il manga di, opera scritta da, e periodicamente non manca di aggiornare i fan della versione cartacea circa lo stato dei lavori dei nuovi capitoli. È il caso di un suo recente tweet, che ci anticipa l'enorme lunghezza del prossimo capitolo!

Dal recente tweet di Yusuke Murata, infatti, veniamo a conoscenza del fatto che il capitolo 84 del manga di One-Punch Man sarà illustrato in più di 100 pagine! Nella foto, infatti, l'autore ci mostra uno sketch sul quale sta lavorando per le prossime vicende dell'opera e specifica che il capitolo sarà lungo 125 pagine.

Si tratta di un piccolo record, in quanto finora i capitoli più corposi del fumetto di One-Punch Man (come è accaduto per i numeri 82 e 83) erano durati poco più di 50 pagine. Recentemente, inoltre, siamo venuti a conoscenza dell'aspetto che avrà la copertina del volume 15, che uscirà a breve in Giappone.

In Italia, invece, Planet Manga ha finora editato i primi 10 volumi dell'opera.