One-Punch Man: pubblicato su Twitter un artwork ufficiale mai utilizzato

L'amata e apprezzata serie cartacea e animata di One-Punch Man è amata e apprezzata in ogni angolo del mondo, un successo legato ai suoi personaggi ben caratterizzati e, soprattutto, alla sua peculiare storia, rivelatasi capace di prendere un intero genere e stravolgerlo completamente in un qualcosa di totalmente diverso.

Spesso e volentieri, gli artisti dietro i magnifici disegni di One-Punch Man hanno voluto condividere sketch a tema di grandissima qualità e rivelatisi capaci di guadagnarsi gli apprezzamenti di un pubblico vastissimo, piccoli momenti pensati per avvicinarsi al proprio pubblico. Ebbene, proprio recentemente, un magnifico artwork è stato rilasciato su Twitter per essere ammirato da tutti gli interessati.

Ad averlo pubblicato è stato l'artista Yusuke Murata, il quale ha deciso di mostrare sul suo profilo un artwork a tema Halloween - visionabile a fondo news - che inizialmente sarebbe dovuto giungere come pagina speciale all'interno del manga ma che alla fine è stato scartato per far posto a un'altra versione del disegno. Come notato da molti fan, infatti, i vari costumi indossati dai personaggi sono stati effettivamente utilizzati per la realizzazione di una pagina del manga, ma con quest'ultima versione è ora possibile vedere molto più dettagliatamente le varie peculiarità degli indumenti indossati dai nostri amati eroi. Il lavoro, come facilmente immaginabile, ha saputo guadagnarsi velocemente gli elogi di numerosissimi utenti, e non pochi lettori si sono detti rattristati nel constatare come l'artwork in questione non sia stato pubblicato ufficialmente.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio in questi ultimi giorni ONE è tornato alla luce della ribalta dopo aver provato a realizzare un'animazione per One-Punch Man, con dei risultati che hanno divertito un sacco di fan.