One-Punch Man, qual è il nome completo di Saitama?

One Punch Man è una serie che si distingue principalmente per la sua comicità, ma tutto ciò che riguarda Saitama suscita molte discussioni interessanti. Il nostro protagonista ha numerosi soprannomi, tra cui "l'eroe da un solo pugno" e il "mantello pelato", eppure non è mai stato rivelato il suo reale cognome.

Per quanto sia un dettaglio interessante, Saitama non ha un nome completo, poiché quest'ultimo non viene mai mostrato durante la serie anime e manga di One Punch Man. Molto probabilmente, si tratta di un particolare che non verrà rivelato neppure al termine dell'opera. Infatti, quando il nostro eroe decise di unirsi all'Associazione degli Eroi, nel momento in cui avrebbe dovuto rivelare il suo nome completo, requisito essenziale per entrare nell'organizzazione, risponde con un semplice "Saitama".

Non si tratta di un grande mistero nella serie, ma piuttosto un piccolo dettaglio che mostra che questo particolare aspetto dell'identità del personaggio non è importante. La ragione per cui ONE, l'autore del manga originale, non attribuisce un nome completo a Saitama può dipendere da molte ragioni diverse, ma è più probabile che sia per aggiungere elementi comici alla storia.

Chiamare il personaggio più potente dell'intero universo semplicemente "Saitama" aggiunge un tocco di ironia alla trama, ma sono proprio questi dettagli apparentemente trascurabili a rendere One-Punch Man una serie così coinvolgente. Prima di salutarci, perché non scoprire i personaggi migliori dell'anime di One Punch Man?