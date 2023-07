One-Punch Man: qual è il segreto dietro la forza di Saitama?

In One-Punch Man, l'eroe per divertimento Saitama non ha rivali e questo viene spiegato sin dal primo momento della serie. Ma qual è il vero motivo dietro questa grande forza? Forse, finalmente, i fan della serie potranno avere una risposta concreta e veritiera.

Dopo aver visto i motivi per cui Saitama è così stimato da Genos, il suo allievo cyborg, una teoria raccapricciante spiega i motivi della potenza immotivata del protagonista della serie: e se fosse un mostro, proprio uno di quelli da cui si difende?

La spiegazione iniziale che viene data alla potenza di Saitama è quella che questo sempliciotto abbia attuato un allenamento intensivo in pochi mesi per riuscire ad atterrare tutti i nemici con un singolo pugno.

Tuttavia, un'ipotesi del dottor Genus, lo scienziato più geniale dell'universo dell'opera e fondatore della Casa dell'Evoluzione, dimostra come il noto supereroe possa non essere un semplice uomo, ma un mostro. Egli ha teorizzato l'esistenza di un limite artificiale, soprannominandolo "Limitatore", creato da Dio stesso per impedire agli esseri umani di raggiungere uno specifico livello di potenza.

"Non importa quanti sforzi si facciano, ogni essere vivente ha un limite intrinseco alla sua crescita", ha detto il Dr. Genus nel capitolo 88 del manga One-Punch Man. "Troppo potere diventa insopportabile e travolge il suo ospite, trasformandolo in un mostro senza cervello e scatenato". Pertanto, qualsiasi essere che superi tali limiti sarebbe, per definizione, un mostro.

Il limite può essere rimosso attraverso varie prove per modificare il proprio corpo affinché possa adattarsi al nuovo potere, giustificando l'aspetto terrificante dei mostri. Nel momento in cui Saitama ha eseguito 100 flessioni, 100 addominali e ha corso per 10 chilometri ogni giorno, potrebbe forse aver eliminato il proprio limite. Il suo aspetto, in effetti, è cambiato: da quello di un normale giovane è passato ad essere pelato, tuttavia è ben lontano da somigliare ad un mostro.

Cosa ne pensate di questa teoria? Saitama è considerabile anche uno dei personaggi più forti degli anime, secondo una classifica stilata dai fan.