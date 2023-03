One-Punch Man: qual è il soprannome da eroe di Saitama? Il nome ufficiale

All'inizio di One-Punch Man, il protagonista Saitama non aveva la benché minima intenzione di diventare un eroe. Dopo una serie di vicissitudini, tuttavia, è stato convinto a entrare nell'associazione degli eroi, ovviamente effettuando prima dei test, sia fisici che intellettuali, che ha superato in due modi completamente diversi.

Come di consueto, l'associazione degli eroi assegna un nome a coloro che entrano. Il suo allievo Genos fu inserito in classe S e ricevette il nome di Cyborg Demoniaco, un nome che faceva paura già a sentirlo. Ma qual è il soprannome da eroe di Saitama? Ovviamente l'associazione degli eroi ne ha assegnato uno anche al protagonista di One-Punch Man, anche se questo nome non appare spesso nel manga.

In giapponese, il suo nome è Hagemanto (ハゲマント) e ha un significato ben preciso, essendo l'unione di due parole. Tradotto in inglese come Caped Baldy, in italiano la traduzione del nome di Saitama è Mantello Pelato, e ovviamente prende a riferimento le due caratteristiche principali del protagonista: la pelata vistosa, essendo uno dei pochi ad averla, e il mantello del costume giallo. Ovviamente il nome fa presumere una natura di basso livello, che poco ha a che vedere con nomi come quello di Silver Fang, Demone Cyborg, Tornado del Terrore, Atomic Samurai e tanti altri di classe S.

Chissà se, una volta raggiunti obiettivi più ragguardevoli, verrà cambiato il nome di Saitama in uno che rispecchi meglio la sua enorme potenza fisica. Intanto però, nel manga Saitama è alle prese con un duro scontro: in One-Punch Man c'è infatti uno scontro con un eroe di classe S.