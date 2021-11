One-Punch Man, quando finirà il manga di ONE e Murata?

Uno sconosciuto ONE, nel 2009, iniziò la creazione di un suo fumetto. Viste le sue capacità, decise di proporlo ai lettori tramite una casa editrice bensì via webcomic. Dopo qualche anno ottenne una popolarità smisurata, tanto da attirare l'attenzione di un mangaka talentuoso come Yusuke Murata. Così nacque One-Punch Man.

A distanza di 10 anni dall'inizio dell'adattamento manga di Yusuke Murata, One-Punch Man è ancora sulla cresta dell'onda con due stagioni dell'anime e un merchandising fiorente, oltre ai volumi ancora ottimamente venduti e a release su Tonari no Young Jump seguitissime. Eppure sono 10 anni di serializzazione, un numero altissimo. Quando potrebbe finire One-Punch Man?

Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto domandarsi quali sono i piani di ONE. L'autore al momento è alle prese con il quarto grande arco narrativo del suo fumetto ma difficilmente si concluderà qui. Pertanto, è possibile che il webcomic di One-Punch Man continui quantomeno fino al 2026-2027. Considerato ciò, vanno valutati i tempi di Yusuke Murata. Il mangaka sta per giungere alla fase finale del terzo arco, con tempi però abbastanza larghi: cadenza quindicinale, molto spesso uscite saltate per correggere capitoli precedenti grazie alle nuove scoperte del webcomic di ONE, capitoli che adattano soltanto una parte del webcomic originale e tanto altro.

Considerati i tempi e a meno di un'accelerazione particolare, se Yusuke Murata continuasse ad adattare pedissequamente il webcomic allora One-Punch Man non si concluderebbe prima del 2030. Altri dieci anni che però potrebbero non essere sufficienti, anche se all'orizzonte potrebbero esserci anche scelte originali per concludere i due prodotti con tempi e modi diversi.

Per il momento, il manga di One-Punch Man conta 151 capitoli pubblicati.