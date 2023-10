One-Punch Man, quando finirà il manga con Saitama?

L'anime con Saitama è fermo da un pezzo, e gli spettatori chiedono a gran voce il ritorno della serie con la stagione 3 di One-Punch Man. Destino diverso per i lettori del manga di Murata, che invece possono leggere i nuovi capitoli ogni quindici giorni. Ma per quanto? Quando finirà il manga di One-Punch Man?

Bisogna, innanzitutto, differenziare il webcomic originale portato ancora avanti da ONE e la serie quindicinale che viene realizzata da Yusuke Murata, che poi la pubblica sulla rivista digitale Tonari no Young Jump di Shueisha. Il webcomic è ancora in corso e sembra averne ancora per parecchio, anche se la sua storia potrebbe concludersi nel giro di un quinquennio. Al più, quindi, il webcomic One-Punch Man si concluderà tra il 2027 e il 2028, ma molto dipende dall'autore.

Quindi, quando finirà il One-Punch Man di Yusuke Murata? Considerato che l'autore prende a riferimento il webcomic originale, cambiando soltanto poche cose o facendo dei piccoli retcon di tanto in tanto. Le saghe di One-Punch Man da adattare ancora sono diverse, con molti capitoli da produrre che terranno impegnati Yusuke Murata per almeno tre anni. Se questo gap tra il webcomic e il manga dovesse rimanere, vorrebbe dire che One-Punch Man non si concluderà prima del 2030, quindi altri 6 anni almeno. Senza contare che, alla luce di nuove rivelazioni, Murata potrebbe decidere di dedicarsi al rifacimento di alcuni vecchi capitoli, allungando ancora l'attesa, senza dimenticare il fatto che l'autore di tanto in tanto va in pausa.

La sfida finale per Saitama è quindi ancora lontana, con One-Punch Man che avrà ancora tanto da raccontare.