One-Punch Man, quando uscirà il prossimo capitolo? Il programma ufficiale

Dopo aver ricevuto una pausa improvvisa la scorsa settimana, annunciando il ritocco dei capitoli dell'arco narrativo dei Ninja, l'artista Yusuke Murata ha condiviso alcuni aggiornamenti in merito alla programmazione di One-Punch Man: finalmente arrivano ottime notizie per i fan del manga.

L'uscita del capitolo 203 di One Punch Man era originariamente prevista per giovedì 7 marzo 2024. Tuttavia, la serie ha subito una pausa improvvisa. Di conseguenza, i fan hanno ipotizzato che il prossimo numero sarebbe stato pubblicato due settimane dopo, il 21 marzo 2024, considerando che la serie manga segue un programma di uscita quindicinale, ma per fortuna il ritorno della serie è più vicino del previsto.

Yusuke Murata ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sulla serie attraverso il suo account X, rivelando che One-Punch Man sarà aggiornato sul sito web di Tonari no Young Jump il 14 e il 21 marzo. L'artista non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo, lasciando i fan con più domande che risposte. Pertanto, è ancora incerto se verranno ripubblicati i vecchi capitoli modificati, oppure il nuovo numero della serie o ancora entrambe le opzioni, divise fra i due giorni citati dal mangaka.

Considerando il programma quindicinale della serie, è più probabile che il capitolo 203 di One Punch Man uscirà il 21 marzo, mentre le modifiche apportate all'arco dei Ninja arriverà il 14 marzo. Naturalmente, queste sono solo speculazioni e non possiamo essere certi di cosa accadrà esattamente.

