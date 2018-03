One-Punch Man: a quanto pare, le novità sulla seconda stagione arriveranno ad agosto!

Quando uscirà la seconda stagione di? E quando lo staff di produzione avrà intenzione di sbottonarsi, mostrandoci immagini o trailer dei nuovi episodi della serie animata tratta dal manga di Yusuke Murata e ONE? Stando alle ultime novità, dovremo aspettare perlomeno la prossima estate.

Segnate, dunque, sul vostro calendario il mese di agosto 2018 per conoscere tutte le novità sulla Stagione 2 di One-Punch Man: in quella finestra, lo studio di J.C. Staff - attualmente al lavoro sulla produzione dei nuovi episodi - ci aggiornerà con nuove informazioni.

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine ufficiali sui social media di One-Punch Man: come potete notare, tramite un tweet, l'account social media dell'anime ha annunciato ai propri fan che il prossimo 12 agosto si terrà un evento dedicato proprio ai nuovi episodi narranti le gesta del prode Saitama. L'evento si chiamerà One-Punch Man Maji Gakuensai, e potrebbe riservarci finalmente l'atteso trailer per la seconda stagione della serie.

È probabile anche che lo staff riveli persino la data di premiere del primo episodio di One-Punch Man 2, che potrebbe quindi attestarsi nel corso della seconda metà del 2018. In più, lo studio ha anche annunciato un'importante new entry nel cast dell'anime: si tratta del doppiatore Hikaru Hidorikawa, che presterà la propria voce per il personaggio di Garou.