One-Punch Man: il recente commento di Masaya Matsukaze, doppiatore di Suiryu

Come scoperto recentemente, la seconda stagione animata di One-Punch Man accoglierà nel proprio cast vocale anche lo stimato doppiatore nipponico Masaya Matsukaze, che per l’occasione presterà la propria voce al personaggio di Suiryu.

Noto ai fan di animazione giapponese per aver doppiato personaggi del calibro di Teru Mikami in Death Note, Gaelio Bauduin in Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans e Vitt nel recente SSSS.Gridman, Masaya Matsukaze si è dichiarato entusiasta all'idea di poter partecipare all’adattamento animato di One-Punch Man. Di seguito riportiamo il commento rilasciato durante una recente intervista.



“Il mio nome è Masaya Matsukaze e presterò la voce al personaggio di Suiryu. L’idea di prendere parte a questa serie mi ha interessato immediatamente, poiché solleva domande come ‘Che cos’è un eroe?’ o ‘Cos’è la forza?’. Interpreterò il mio ruolo in modo che tutti i fan del manga possano apprezzarlo!”

Come i fan sapranno, Suiryu è una leggenda che che per quattro anni di fila ha vinto la competizione di arti marziali nota come Super Fight. Sfortunatamente dovremo attendere ancora un paio di mesi per poter assistere al suo esordio nella serie animata di One-Punch Man, in quanto la seconda stagione approderà sul circuito nipponico soltanto durante il mese di aprile 2019.

E voi, siete contenti all'idea di poter finalmente ammirare in azione anche Suiryu?