One-Punch Man rilascia una nuova illustrazione: il compleanno di ONE

One-Punch Man si appresta a celebrare un giorno molto importante. Fine ottobre non è importante solamente per Halloween, ma anche per il compleanno di uno dei creatori più amati dai fan... Ovviamente stiamo parlando di ONE! Ecco in che modo ha festeggiato.

La storia originale di One-Punch Man nasce dalla mente di ONE, ma la serie non sarebbe riuscita a ricevere lo stesso successo che ha avuto senza l'aiuto di un talentuoso illustratore. Yusuke Murata è infatti il mangaka che si occupa dei disegni del noto manga, affiancando il creatore ufficiale nella sua lavorazione.

Proprio Yusuke Murata ha regalato al suo collaboratore e grande amico un artwork speciale per celebrare il suo compleanno. In quest'adorabile sketch, Saitama tiene in mano la gigantesca torta di compleanno per ONE mentre Genos festeggia con dei festoni.

Nella descrizione dello sketch, che è visualizzabile in calce all'articolo nel tweet pubblicato da Murata sul suo profilo X/Twitter, il noto mangaka scrive "Buon compleanno, One-sensei, spero che sarà un anno fantastico per te."

Negli scorsi giorni è arrivata la copertina del nuovo volume di One Punch Man, con al centro il potente Blast. Quest'eroe è indubbiamente inferiore a Saitama, tuttavia anche lui eccelle per la sua potenza. Per alcuni fan potrebbe essere il secondo personaggio più forte di One Punch Man data la sua rilevanza.