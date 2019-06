One Punch Man: riviviamo la meravigliosa scena di combattimento dell'episodio 10

One Punch Man è ancora oggi uno degli anime più seguiti al mondo. L'adattamento dell'opera, tratto dal manga ideato da ONE e disegnato da Yusuke Murata, si è guadagnato il rispetto dei fan anche grazie alle meravigliose animazioni curate dai ragazzi di Madhouse prima e da quelli di J.C. Staff poi.

Negli ultimi mesi però, sono arrivate diverse critiche sulle animazioni di One punch Man 2, secondo molti imputabile all'improvviso cambio dello studio in carica di esse. Durante la stagione corrente comunque, ci sono state senza dubbio alcune scene disegnate meravigliosamente, soprattutto quelle con protagonista il cacciatore di eroi Garo.

Negli ultimi minuti dell'episodio 10 abbiamo avuto modo di vedere una piccola parte del combattimento che si svolgerà nella prossima puntata, con lo stesso Garo impegnato in uno scontro con ben otto eroi: Death Gatling, Smile Man, Stinger, Chain'n'Toad, Wild Horn, Glasses, Shooter e Gun Gun.

La battaglia, che potete osservare in calce, è stata realizzata secondo i fan in maniera impeccabile. Certo è difficile raggiungere i livelli toccati dai ragazzi del precedente studio di animazioni, viste anche le tristi vicende legate a Madhouse, ma è davvero un piacere vedere come il lavoro svolto da J.C. Staff stia riuscendo a rendere giustizia al manga.

Vi ricordiamo che l'attuale stagione di One Punch Man sarà composta da 12 puntate e che la prossima andrà in onda martedì 25 giugno.